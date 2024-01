Descubra o que cada signo do zodíaco gosta na cama

Prazer a dois é um ponto importante a se observar em uma relação. Para isso, é necessário conhecer muito bem a pessoa com a qual você divide esse momento. Segundo a astróloga Yara Vieira, uma boa maneira de saber o que agrada o outro na hora do sexo é conhecer um pouco mais sobre como cada signo se comporta nos momentos de prazer.

Áries

Os nativos de Áries não curtem enrolação ou joguinhos na cama. O único jogo pelo qual se interessam é o do perigo. Deixar rolar em lugares inesperados é um dos fetiches dos arianos. São intuitivos e quentes, portanto, deve-se investir nas preliminares, mas sem exagerar. Além disso, eles também gostam de estar no comando.

Touro

Os nativos de Touro gostam de ser conquistados (Imagem: Anna Shalygina | Shutterstock)

Os taurinos são nativos que, no sexo, gostam de aproveitar a corrida, não apenas a linha de chegada. Para eles, o caminho a ser percorrido é uma das coisas mais importantes. Portanto, prepare-se para uma relação mais longa. Eles são um pouco inseguros, então precisam que sua confiança seja conquistada para que se entreguem.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos esbanjam criatividade na cama. Afinal, são pessoas divertidas por natureza, e demonstram isso em todos os aspectos da vida. Com elas, você pode apostar em posições diferentes e em jogos de conquista. Tudo que vem da imaginação e causa excitação conquista a pessoa de Gêmeos.

Câncer

Os nativos de Câncer são conhecidos por serem os mais sentimentais do zodíaco. Portanto, é necessário que eles se sintam à vontade e confiantes com a outra pessoa. Isso porque, para eles, o sexo é um passo a mais na intimidade do casal e não um ato para se fazer com qualquer pessoa. A excitação para os cancerianos começa no toque.

Leão

Os leoninos são intensos em tudo que fazem. São nativos do signo de Fogo; por isso, amam coisas quentes. Para deixá-los loucos, aposte no luxo e exalte as características e habilidades deles. Lembre-se que os nativos deste signo gostam de ser tratados como um integrante da realeza, até na cama.