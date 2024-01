10 curiosidades sobre os filhotes de cachorro 

2. Troca de dentição

Por volta do quarto ou sexto mês de vida, os filhotes iniciam a troca de dentição, quando os dentes de leite começam a cair para dar lugar aos definitivos. No entanto, esse período pode variar de acordo com o porte do animal. Cachorros menores costumam perder os dentes decíduos mais tarde.

3. Socialização importante

Entre 3 e 12 semanas, os filhotes estão em um período crucial de socialização, no qual aprendem a interagir com outros cães e pessoas. Esse período influencia fortemente o comportamento futuro do cachorro.

4. Comportamento de brincadeira

Os filhotes adoram brincar! A brincadeira é essencial para o desenvolvimento físico, social e mental dos filhotes. Além disso, é por meio delas que eles exercitam os músculos, melhoram a coordenação motora e queimam energia de maneira positiva.

Quando filhotes, os cães podem dormir entre 15 e 19 horas por dia (Imagem: ConstanzaMartinez | Shutterstock)

5. Sono essencial

Os filhotes dormem muito, necessitando de sono adequado para suportar o rápido crescimento e o desenvolvimento cerebral. Nessa fase da vida, eles podem dormir entre 15 e 19 horas por dia.

6. Alimentação fundamental

Se não estiverem sendo amamentados pela mãe, os filhotes requerem uma dieta específica com leite materno substituto ou ração para filhotes, para um crescimento saudável.