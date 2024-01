Entenda como funciona o orçamento público

Nos concursos públicos , especialmente em áreas administrativas, financeiras e contábeis, e em setores específicos como tribunais de contas, os candidatos são frequentemente avaliados em relação ao entendimento do ciclo orçamentário, princípios orçamentários, tipos de orçamento, além dos aspectos legais relacionados à execução e fiscalização do orçamento público.

Por isso, o assunto possui muita importância para os cidadãos, pois as receitas são representadas principalmente pelos impostos que os contribuintes pagam ao governo.

O orçamento público é um instrumento fundamental para a gestão financeira e fiscal de um país, estado ou município. Ele representa a previsão de receitas e despesas que o governo terá ao longo de um determinado período, geralmente um ano. O objetivo principal do orçamento público é alocar recursos de forma eficiente e transparente, garantindo o atendimento das demandas da sociedade, tais como os serviços públicos de saúde, educação, segurança, transporte, dentre outros.

Dessa forma, a familiaridade dos candidatos com a legislação vigente, como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no contexto brasileiro, e a compreensão aprofundada dos aspectos teóricos e práticos relacionados ao orçamento público são elementos cruciais para um bom desempenho em questões de concursos.

Direito financeiro

O assunto “orçamento público” é objeto de estudo do direito financeiro, pois atua sobre as receitas e despesas públicas. Tal ramo do direito é regulamentado por normas expressas na Constituição Federal de 1988 (CF/1988), na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e na Lei 4.320/1964.

Administração financeira e orçamentária

O tema também é alvo da administração, a qual se preocupa em organizar as atividades que abrangem a captação de dinheiro da sociedade e a sua aplicação em benefício desta. Aqui, há um ramo conhecido como administração financeira e orçamentária. Nesse sentido, pode-se citar a atuação dos seguintes órgãos:

Receita Federal do Brasil: responsável por arrecadar tributos;

responsável por arrecadar tributos; Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão: responsável por organizar as receitas e despesas no orçamento público;

responsável por organizar as receitas e despesas no orçamento público; Secretaria do Tesouro Nacional: responsável por liberar o dinheiro para pagamento das contas públicas.

Objetivo do estudo

Assim, tal estudo fornece o entendimento do dinheiro que sai do bolso do cidadão, na forma de receita pública, e das benfeitorias que chegam para este, na forma de despesa pública.

A autorização legislativa (PL) permite ao Executivo (PE) gastar o orçamento público conforme previsto, representando a vontade popular (Imagem: khairulphoto | Shutterstock)

Definição de Orçamento Público

É a autorização dada pelo Poder Legislativo (PL) ao Poder Executivo (PE), na qual há previsão de receita e fixação de despesa. Essa autorização evidencia a vontade do povo para gastar seu próprio dinheiro, pois os representantes deste (povo) atuam no PL, a saber: vereadores, deputados e senadores. Os autorizados – prefeitos, governadores e presidente da república – a aplicar o dinheiro são responsáveis por executar a maioria dos serviços públicos, pois atuam no PE.