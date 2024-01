5 maneiras de responder perguntas de entrevistas de emprego

Existem maneiras fáceis de responder às perguntas dos recrutadores (Imagem: Branislav Nenin | Shutterstock) Crédito: O POVO

Entrevistas de emprego podem parecer simples à primeira vista, mas, quando nossa mente se torna um pouco paranoica, começamos a sentir que estamos sendo testados com perguntas maliciosas. Às vezes, suspeitamos que a vaga já tenha um candidato preferido, especialmente se não temos os contatos certos. Por outro lado, quando estamos confiantes, achamos as perguntas comuns um tanto banais. Por que não nos questionam sobre nossas realizações e conquistas em vez de pedirem que falemos sobre nós mesmos? E quanto às razões para querermos o emprego? Respondemos com algumas respostas ensaiadas e seguimos em frente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Se chegou até aqui, leitor, aposto que já passou por entrevistas de emprego e, nesse momento, algumas das ideias aqui listadas surgiram em sua mente. Confesso que já passei por isso várias vezes, nas inúmeras entrevistas que fiz no começo da carreira.

E, pasmem, sempre foram um suplício para mim. Como alguém tímido, com certa dificuldade extra de falar com pessoas que não tenho intimidade, precisei treinar e me dedicar. Santa preparação. Anos depois, passei a ocupar “o outro lado”: o dos recrutadores. Com base em toda essa vivência, proponho aqui uma reflexão sobre cinco perguntas comuns e, assim, trazer luz e, quem sabe, mais confiança para momentos definitivos na carreira. 1. Você pode falar sobre você? De forma resumida, trago um exemplo pessoal de como já respondi a esta pergunta: Me formei em Engenharia Mecânica, pois sempre amei carros e aviões. Queria ser piloto ou construí-los. Depois de formado, falou mais alto o entendimento sobre como as coisas, e as empresas, funcionam. Mergulhei na área de processos, qualidade, lean seis sigma, gestão de projetos e excelência operacional. Já fui consultor no começo da carreira, dei aulas na graduação de Engenharia de Produção, na pós em Estatística e na Economia. Passei pelo cargo de gerente corporativo de melhoria de processos de uma grande empresa, me tornei responsável pelo escritório de processos e terminei como empreendedor. No tempo livre, fui tesoureiro do Aeroclube de Rio Claro, participando de uma centenária instituição que fazia parte da minha vida desde os tempos que ia com meus pais visitar o “campo da aviação” aos domingos.

Captou a essência? Minha sugestão é trazer suas principais experiências, que vão além das meramente profissionais, e que evidencie sua proatividade e mentalidade aberta, disposta a aprender e encarar situações diversas. Se houver um trabalho voluntário, por exemplo, algo que faça sentido citar, vá em frente. 2. Por que você está interessado nesta posição? Enfatize como suas habilidades e experiências se alinham com os objetivos da empresa e o escopo do cargo. Mostre que fez a lição de casa sobre a empresa, destacando aspectos específicos da cultura ou do trabalho que o atraem. Demonstre paixão e entusiasmo, mas de uma maneira que também esclareça sua consciência sobre os desafios e como você pode contribuir para superá-los, alinhando suas ambições com as da organização. 3. Quais são seus pontos fortes e fracos? Aborde seus pontos fortes com exemplos concretos de como eles beneficiaram empregadores anteriores ou projetos em que trabalhou. Para os pontos fracos, seja franco e explique como você está trabalhando para melhorá-los. Isso mostra autoconsciência e compromisso com o autodesenvolvimento.

Demonstre como suas metas de carreira se alinham com a trajetória e os valores da empresa (Imagem: Ilona Kozhevnikova | Shutterstock) 4. Onde você se vê daqui a cinco anos? É importante mostrar ambição, mas também realismo. Concentre-se em como você deseja crescer dentro da empresa, enfatizando o desejo de aprender, contribuir e assumir responsabilidades crescentes. Evite parecer que você tem aspirações que não estão alinhadas com o papel ou a empresa. Em vez disso, demonstre como suas metas de carreira se alinham com a trajetória e os valores da empresa. 5. Por que você quer deixar seu emprego atual? Ao responder a esta pergunta, evite falar negativamente sobre seu emprego ou empregador atual. Em vez disso, concentre-se nas oportunidades que o novo cargo oferece e como ele se alinha melhor com seus objetivos de carreira a longo prazo. Explique, de forma positiva e construtiva, como a mudança representa um passo adiante em sua trajetória profissional, demonstrando gratidão pelas experiências e aprendizados obtidos em seu papel atual.