4 filmes para entender a história de Martin Luther King

Martin Luther King é uma das personalidades destaques na luta pela igualdade racial (Imagem: Reprodução digital | 3DD Entertainment Ltd.) Crédito: O POVO

Umas das personalidades destaque quando o assunto é combate a segregação racial e luta pelos direitos civis, Martin Luther King marcou a história dos Estados Unidos e do mundo. Até hoje o seu nome é destaque nos livros de história e noticiários. Nascido no dia 15 de janeiro de 1929, King tornou-se conhecido por fazer diversas aparições em público pregando a igualdade racial. Inclusive, foi preso mais de 20 vezes, principalmente por pequenos crimes e por liderar protestos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No entanto, isso não o impediu de continuar a sua trajetória, que lhe rendeu, em 1994, a conquista de um Nobel da Paz, aumentando a pressão nos EUA para tornar o direito ao voto uma realidade ao povo negro, que se concretizou no ano seguinte.

Mas em pronunciamento ao prêmio, o ativista ressaltou: “Não digam que sou um Prêmio Nobel. Isso não tem importância. Digam que fui o porta-voz da justiça. Digam que procurei dar amor, que procurei amar e servir à humanidade”. Dado isso, confira 4 filmes que narram a trajetória de Martin Luther King para você se inspirar e conhecer um dos maiores líderes mundiais do século 20! 1. King no Deserto (2018) ‘King no Deserto’ revela alguns dos principais conflitos enfrentados pelo ativista (Imagem: Reprodução digital | Kunhardt Films) Dirigido por Peter W. Kunhardt, o documentário narra os capítulos finais da vida de Martin Luther King Jr., revelando os conflitos que o ativista enfrentou com ataques e críticas de todas as vias políticas. Na trama, é possível ver como discursos proferidos por ele, como a não violência do movimento ‘Black Power’ e a antiguerra no Vietnã, foram vistos pela sociedade da época, especialmente considerando que os eventos dos seus últimos 3 anos de vida são raramente discutidos. O curta-metragem também apresenta imagens de arquivos e vídeos exclusivos dos bastidores da vida privada do ativista, com fotos de arquivos íntimos e até conversas por telefone gravadas pelo Presidente Johnson, que foi um de seus aliados e adversários na luta pelos direitos civis. Onde assistir: HBO Max.

Play

2. Meu Nome é MLK Jr. (2018) ‘Meu Nome é MLK Jr.’ mostra como os ideais de King foram cruciais para o movimento ativista (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures) Examinando a liderança de Martin Luther King no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, o documentário destaca o papel crucial do ativista contra a segregação racial e a defesa por direitos iguais. Com entrevistas, imagens de arquivo e reflexões sobre o impacto duradouro de King, a obra demonstra como os seus ideais, por exemplo, a não violência, foram cruciais para inspirar mudanças na sociedade e alcançar feitos inimagináveis. Onde assistir: Apple TV.

3. Martin Luther King: Um Homem Marcado (2018) ‘Martin Luther King: Um Homem Marcado’ apresenta fatos marcantes da história de King (Imagem: Reprodução digital | 3DD Entertainment Ltd.) Produzido por Edward Cotterill e William Simpson, a trama conta como King se tornou um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros no mundo, com discursos de não violência e amor ao próximo. Além disso, mostra alguns fatos marcantes de sua história, como a feroz intimidação pelo FBI de J. Edgar Hoover que, de tão violenta, gerou até a suspeita de algum envolvimento do governo no assassinato do líder. Onde assistir: HBO Max e Prime Video.