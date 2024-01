4 dicas para manter a pele bonita durante o verão

É crucial redobrar os cuidados com a pele durante o verão devido às condições climáticas intensas que caracterizam essa estação. A exposição prolongada ao sol, com sua radiação ultravioleta (UV) mais intensa, pode resultar em danos significativos à pele, como queimaduras solares, envelhecimento precoce e aumento do risco de câncer de pele. Além disso, as altas temperaturas e a umidade podem levar a um aumento na produção de oleosidade, contribuindo para problemas como acne e irritações cutâneas.

Para uma rotina de skincare nesta época do ano, segundo a Dra. Adriana Vilarinho, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Academia Americana de Dermatologia (AAD), basicamente são necessários quatro itens: sabonete facial, hidratante, filtro solar e antioxidante. Veja abaixo!

1. Limpe a pele

A primeira dica é começar e terminar o dia sempre fazendo uma limpeza suave com água fria e sabonete facial específico para cada tipo de pele. “Pela manhã, essa higiene remove as sujidades e ácidos aplicados na noite anterior e, pela noite, retira os resíduos do protetor solar, da maquiagem e da poluição que a pele foi exposta durante o dia. A pele limpa é superimportante no antienvelhecimento da pele e na redução dos poros abertos”, explica a Dra. Adriana Vilarinho.