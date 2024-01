3 cores de cabelo para usar neste verão

Tendência no mundo da moda e da beleza, a colorimetria capilar é a ciência que estuda as cores e suas aplicações nos cabelos, sendo fundamental para a realização de procedimentos de coloração. A técnica impacta a escolha da tonalidade dos fios, considerando o tom de pele da pessoa e a durabilidade da cor.

Alex Menezes, hair stylist do Mega Studio Be Emotion, explica que o procedimento é realizado a partir de uma análise do cabelo e da pele do cliente. “O cabeleireiro escolhe a coloração apropriada, aplica o produto de acordo com as técnicas desejadas e finaliza com cuidados pós-coloração”, descreve o especialista.

Com a chegada do verão, a colorimetria se torna muito importante, já que esta é a época na qual muitas pessoas vão à praia e/ou piscina e os raios solares estão mais presentes, causando maior exposição ao sol, o que acaba alterando a cor da pele. “Durante o verão, a colorimetria torna-se crucial, pois as mudanças nos tons da pele, devido ao bronzeamento, exigem ajustes nas tonalidades capilares, a fim de manter a harmonia visual”, explica Alex Menezes.