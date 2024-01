3 receitas saborosas para o almoço de domingo

Despeje em uma caçarola e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos, ou até que a mistura esteja firme e dourada. Retire do forno e deixe repousar por alguns minutos antes de cortar em porções. Sirva quente.

Arroz cremoso na panela de pressão

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz branco

300 g de milho-verde

300 g de ervilha

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de manteiga

200 g de creme de leite

4 xícaras de chá água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo ralado para polvilhar

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, em fogo médio, refogue a cebola e o alho na manteiga até ficarem dourados. Acrescente o arroz e mexa por cerca de 2 minutos, permitindo que o arroz fique bem envolvido no refogado. Adicione o milho-verde e a ervilha ao arroz. Misture.

Adicione a água quente à panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa. Feche a panela de pressão e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos após começar a pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair naturalmente antes de abrir a panela.

Com a panela aberta, adicione o creme de leite, mexendo delicadamente para incorporar ao arroz. Polvilhe com o queijo ralado e sirva com a salsinha picada.

Charuto de repolho com carne moída (Imagem: Carlos Lira Photo | Shutterstock)

Charuto de repolho com carne moída

Ingredientes

1 repolho

500 g de carne moída

1 xícara de chá de arroz cru

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

300 g molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Salsinha picada, cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica doce

Água

Modo de preparo

Comece retirando as folhas externas do repolho e corte o cabo grosso para facilitar o enrolar. Em uma panela, cozinhe o repolho inteiro em água fervente, em fogo médio, por cerca de 5 minutos ou até as folhas ficarem maleáveis. Retire com cuidado e reserve.