3 receitas leves com carne moída para o jantar

A carne moída é uma proteína versátil e econômica. Simples de manusear, ela proporciona uma infinidade de possibilidades quando o assunto é uma refeição saborosa, especialmente para quem busca pratos leves. Isso porque ela combina o melhor dos dois mundos: o prazer de comer e a nutrição, tudo isso sem abrir mão do bem-estar e da saúde do corpo.

Quibe de carne moída com quinoa e cenoura

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de quinoa

500 g de carne moída

2 dentes de alho descascados e amassados

3 cenouras descascadas e picadas

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde e hortelã picada a gosto

Azeite para untar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione a quinoa e cozinhe até os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque a carne moída e tempere com sal, pimenta-do-reino, hortelã, alho e cheiro-verde. Acrescente a quinoa e mexa para incorporar. Em seguida, unte uma assadeira com azeite e disponha metade da carne sobre ela, cubra com a cenoura e finalize com o restante da carne. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Carne moída com brócolis (Imagem: Yulia Sanatina | Shutterstock)

Carne moída com brócolis

Ingredientes

2 cebolas descascadas e picadas

4 dentes de alho descascado e amassados

500 g de carne moída

Sal, azeite, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Ramos de 1 brócolis cozidos

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder o tom vermelho. Junte o brócolis, o sal e a pimenta-do-reino e a salsinha e mexa por 4 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.