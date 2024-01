Conheça a paisagem natural fascinante da Costa dos Corais em Alagoas

O litoral norte de Alagoas é um dos trechos mais famosos da costa brasileira. Com suas águas cristalinas, calmas e quentes, essa região, chamada Costa dos Corais, já foi bastante apelidada de Caribe brasileiro. Mas, dona de uma beleza única e muita brasilidade, merece nome próprio e zero comparações, afinal é uma das muitas riquezas da região Nordeste do Brasil.

Com mais de 100 km de extensão, a Costa dos Corais reserva praias intocadas, piscinas naturais e vegetação exuberante de coqueiros que compõem um cenário digno de quadro. A região ganhou esse nome por abrigar a segunda maior barreira de corais do mundo, atrás apenas da Austrália, e integra 11 municípios, de Maceió até Maragogi.

Cidades com paisagens extraordinárias

É nessa parte do litoral alagoano que estão, inclusive, algumas das praias mais deslumbrantes do Brasil. Maragogi é o cartão-postal da região, com suas piscinas naturais formadas por recifes de corais, onde os turistas podem mergulhar e explorar a rica vida marinha. Japaratinga encanta com suas águas tranquilas e extensas faixas de areia, enquanto São Miguel dos Milagres oferece praias isoladas e cenários cinematográficos.