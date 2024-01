8 dicas para facilitar a escovação do seu gato

Entretanto, os pelos soltos podem oferecer alguns riscos à saúde. “Ao se lamber, o gato acaba por ingerir os pelos mortos, que podem se acumular no trato digestório, formando as conhecidas bolas de pelo, que podem causar vômitos e até obstruções intestinais”, afirma a veterinária Cinthya Ugliara.

Introduza a escovação quando o gato ainda é jovem para que ele se acostume com o processo. Comece com sessões curtas e suaves para que o felino associe a uma experiência agradável.

A escolha da escova adequada é crucial para não machucar a pele do gato. Opte por aquelas com cerdas macias para pelos curtos e escovas mais espaçadas para pelos longos. Isso evita puxões desconfortáveis e ajuda a remover os pelos soltos.

6. Use técnicas corretas

Escove no sentido do crescimento do pelo para evitar puxões e irritações na pele do gato. Se encontrar nós, desfaça-os suavemente com os dedos antes de passar a escova para evitar machucados.

7. Recompense o gato

Após a escovação, ofereça petiscos ou carinho extra como recompensa. Isso reforça a associação positiva e incentiva o gato a cooperar nas próximas sessões.

8. Esteja atento a sinais de desconforto

Observe o comportamento do gato durante a escovação. Se ele estiver muito agitado, demonstrar sinais de estresse ou tentar fugir, interrompa a sessão e tente novamente mais tarde. Respeitar os limites do bichano é crucial para manter a confiança e o bem-estar dele.