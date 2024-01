11 dicas para melhorar o seu relacionamento

Segundo ela, um casal feliz pode ter uma série de imperfeições, mas aprende a apreciar as diferenças do outro todos os dias e trabalha em conjunto para criar uma relação especial. “Vemos casais que estão a ponto da separação, mas acabam se redescobrindo em questão de semanas, simplesmente fazendo mudanças sutis em seus hábitos diários”.

Melhorar o relacionamento ou, até mesmo, terminá-lo, costuma estar entre as resoluções de um novo ano de algumas pessoas. Entretanto, muitas dúvidas rondam essa decisão: “será que vale a pena continuar tentando?”; “e se eu me arrepender de terminar?”.

Quer saber quais hábitos vocês precisam adotar e cultivar para terem novamente uma relação harmoniosa? Confira 11 dicas da sexóloga Bárbara Bastos!

1. Em primeiro lugar, aceite-se

As decepções em relação ao seu parceiro, muitas vezes, refletem a aceitação que você tem de si. Portanto, antes de querer “reformar” seu relacionamento, esteja bem resolvido consigo.

2. Não permita influências externas

Se você está tendo um problema com o seu parceiro, resolva-o com ele, sem intervenção de terceiros. “O casal precisa de privacidade para vivenciar suas experiências, inclusive as negativas, e aprender a lidar com elas sem a interferência de familiares ou amigos. Trabalhar a dois, principalmente em tempos difíceis, vai fortalecer ainda mais o relacionamento”, afirma a profissional.

3. Evite comparações

Bárbara orienta a nunca comparar sua relação com a de outras pessoas, até porque cada casal tem seus próprios hábitos e acordos. “Tenha em mente que todos os relacionamentos têm seus altos e baixos e que ninguém vive feliz o tempo inteiro. Foque apenas na sua relação e esqueça o jardim do vizinho, pois, definitivamente, a grama dele não é mais verde que a sua”, brinca Bárbara Bastos.

O diálogo deve fazer parte da rotina do casal (Imagem: Goksi | ShutterStock)

4. Não limite a intimidade apenas ao sexo

A intimidade, crucial para uma relação saudável, não se limita ao sexo. “Intimidade é o que torna as relações duradouras e exige uma comunicação honesta e abertura sobre preocupações, medos e tristezas, bem como esperanças, sonhos e felicidade do casal”, expõe a sexóloga.