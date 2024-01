10 dicas para cuidar da saúde mental durante todo o ano

O primeiro mês do ano inicia com um assunto muito importante. Intitulado de ‘Janeiro Branco’, a campanha tem como essência o lema: “Quem cuida da mente, cuida da vida”, destacando a importância do cuidado com a saúde mental para uma vida plena e saudável.

Ao abordar temas como ansiedade, depressão e estresse, o ‘Janeiro Branco’ busca encorajar conversas abertas, lembrando a todos que a vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. Assim, a campanha não é apenas um lembrete da importância da saúde mental, mas uma chamada à ação para transformar atitudes e criar ambientes mais compreensivos e empáticos.

Pensando nisso, a psicanalista Elizandra Souza lista 10 dicas para manter a saúde mental não só em janeiro, mas durante o ano todo. Confira!