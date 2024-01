Entenda o que é o Transtorno Opositivo Desafiador (TOD)

O TOD é um transtorno do neurodesenvolvimento de diagnóstico independente, mas é frequentemente estudado em conjunto com o transtorno déficit de atenção e hiperatividade (TDA-H) ou com o transtorno de Conduta (TC). A característica principal do TOD é estar incluído nos Transtornos Disruptivos, onde a criança apresenta um padrão de comportamento negativo, desafiador, desobediente e hostil, todos com intensidade, frequência e duração acima do esperado para sua idade e, em alguns casos, o descontrole emocional pode levar a agressividade e episódios de violência verbal e física.

Causas do TOD

A causa do TOD é desconhecida ainda, mas pesquisadores identificaram diversas linhas de abordagem, um estudo atual sugeriu que a exposição pré-natal à álcool, nicotina, entre outros teratógenos aumentam as chances de a criança ter o problema, e muitos pais de crianças com TOD sofrem de transtornos emocionais, como ansiedade e depressão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sintomas do transtorno

Geralmente os sintomas são classificados como birra, mas a questão é bem mais complexa. Os primeiros sinais costumam surgir durante os anos de pré-escola e, raramente, mais tarde, após o início da adolescência. É uma comorbidade de início e curso continuo.