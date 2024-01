9 diferenças entre o buldogue inglês e o buldogue francês

As confusões sobre os cachorros buldogue inglês e buldogue francês são comuns devido a algumas semelhanças físicas e ao fato de ambas as raças pertencerem à família dos buldogues. A proximidade nas denominações também pode levar à confusão, mas é importante ressaltar que são raças distintas, cada uma com suas características específicas, diferenças de tamanho, histórico, temperamento e padrões de pelagem.

Por isso, a seguir, confira algumas diferenças entre o buldogue inglês e o buldogue francês!

1. Origens e história

O buldogue inglês é uma raça mais antiga, remontando a séculos de história na Inglaterra, onde era usado inicialmente em lutas contra touros. Enquanto isso, o buldogue francês, segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia, é resultado de diferentes cruzamentos feitos pelos criadores apaixonados nos bairros populares de Paris nos anos 1880.