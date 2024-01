4 receitas com chia para o almoço

Aprenda como incorporar essa semente a suas receitas do dia a dia para uma dieta mais saudável

A chia é uma semente supernutritiva, conhecida por ser uma excelente fonte de fibras, proteínas, ômega 3 e vários outros micronutrientes. Pode, ainda, ser incorporada facilmente em diversas receitas, desde pratos principais até sobremesas e lanches.

Além de ser um ingrediente saudável, a chia ajuda na sensação de saciedade e no controle do apetite, o que é ideal para quem está atento à saúde e ao bem-estar. A seguir, aprenda a fazer 5 receitas deliciosas com chia para tornar seus almoços ainda mais saudáveis e saborosos!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hambúrguer de quinoa e chia

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 xícara de chá de sementes de chia

1 ovo batido

1/4 xícara de chá de cebola picada

1 dente de alho amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a quinoa, a chia, o ovo, a cebola, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Com as mãos ou utilizando moldes, molde hambúrgueres com a mistura. Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio e frite os hambúrgueres até dourarem de ambos os lados. Em seguida, coloque-os em um papel-toalha para deixá-los mais sequinhos e aproveite!