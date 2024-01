5 motivos que levam à fadiga menstrual

Lidar com as oscilações dos hormônios ao longo do mês pode ser desafiador, levando muitas mulheres a enfrentarem cansaço e alterações no organismo. Porém, existe uma época em que essa “luta” com o próprio corpo aumenta: o período menstrual. Nesta época, o esgotamento é tanto que se torna difícil para elas realizarem suas atividades diárias. Esta sensação é chamada fadiga menstrual.

Juntamente ao mau humor, ao inchaço e às dores de cabeça, a fadiga menstrual é um dos sintomas que vêm com a menstruação. O ginecologista Patrick Bellelis, colaborador do setor de endometriose do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, explica que o cansaço excessivo é comum e ocorre por uma série de razões ligadas ao organismo.

Segundo o médico, algumas causas para a fadiga menstrual não são controláveis, mas outras podem ser evitadas ou amortecidas. “Nosso corpo costuma reagir à forma como o tratamos. Se não ingerimos as vitaminas necessárias e não damos a ele o devido descanso, ele irá reclamar. Uma alimentação rica em nutrientes é recomendável para qualquer pessoa durante todo o mês, mas, para as mulheres, é ainda mais importante, especialmente durante a menstruação”, afirma. Ele defende, ainda, o acompanhamento médico.