Veja como adotar um animal de estimação de maneira responsável

Adotar um pet exige responsabilidade (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) Crédito: O POVO

O abandono é uma das principais causas do grande número de animais nas ruas. Os motivos para que isso aconteça são inúmeros, como a mudança de casa ou apartamento em que o tutor considera que não comporta o animal; abandono de cães idosos e doentes; alergias; filhotes não desejados; período de férias em que o tutor não sabe o que fazer com o animal durante as viagens; entre muitos outros. Ao comprar ou adotar um animal, a pessoa passa a ser responsável por ele e deve atender as necessidades físicas e psicológicas do pet. Não ter consciência de seu dever é o que leva esse grande número de animais às ruas todos os dias. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Acolhimento de ONGs A ONG Confraria dos Miados e Latidos, por exemplo, resgata cães e gatos em situação de risco (atropelados, feridos ou doentes) e ninhadas. Mesmo trabalhando no limite, infelizmente, as ONGs não têm condições de resgatar nem 5% da demanda, afirma Tatiana Sales, fundadora e presidente da ONG Confraria dos Miados e Latidos, responsável por toda a área de operações e manejo de felinos. A entidade possui uma sede em que ficam alguns bichinhos e outros vão para lares temporários.

Assim que os animais são resgatados, eles vão para o veterinário e recebem os primeiros cuidados. Depois são encaminhados para os lares temporários, até encontrar o futuro tutor. “Todos os nossos bichinhos são castrados, vacinados (múltipla e antirrábica), microchipados e vermifugados antes da adoção”, explica Tatiana Sales. O que considerar antes de adotar Antes de optar pela adoção de um bichinho, é muito importante levar em conta alguns aspectos. De acordo com Tatiana Sales, os principais deles são: disponibilidade de tempo para adaptação e convívio. Além disso, é necessário ter consciência de que o animal dependerá do tutor pelos próximos 10 anos. Também é preciso que todos os moradores da casa estejam de acordo com a adoção. Tudo isso garante que o cachorro ou gato não corra o risco de sofrer novamente, ser abandonado, fugir ou ser maltratado. Inclusive, estas são precauções que as ONGs tomam antes de autorizar a adoção. Adoção responsável A Confraria dos Miados e Latidos se certifica de que o animalzinho de estimação será amado e cuidado em seu novo lar. “Nossa ONG é adepta do conceito da posse responsável. Nossos bichinhos são doados somente para lares seguros: gatos para apartamentos com telas em todas as janelas ou casas igualmente seguras e cães para lares que possam atender sua necessidade de espaço”, diz Tatiana Sales. Ainda segundo ela, a ONG realiza uma entrevista prévia via e-mail. Uma vez finalizada essa etapa, um dos voluntários segue para a casa do adotante já com o bichinho escolhido, para uma vistoria pessoal. “A casa sendo adequada, deixamos o bichinho escolhido mediante assinatura de um termo de adoção”, explica Tatiana Sales. Filhotes ou adultos Cada animal tem suas características. Os filhotes dão muito mais trabalho no começo, mas são apaixonantes. Os adultos já estão mais ensinados e necessitam de menos atenção, são ótimos companheiros também. A opção é muito pessoal, depende do que a família está buscando.

Play

“Um cãozinho filhote precisa de um investimento maior de tempo e paciência para que seja educado a não roer as coisas, brincar sem força, passear na rua com guia e coleira e fazer suas necessidades no local certo, juntando a isso a necessidade de não poder ficar sozinho o dia inteiro enquanto for bebê”, alerta Tatiana Sales. Existem diferentes vantagens em adotar filhotes e cães adultos (Imagem: LIGHT FOR LIFE | Shutterstock) Vantagens de adotar filhotes e cães adultos As vantagens são que os filhotes são fofos, brincalhões e bagunceiros. “Já um cão com mais idade tem a vantagem de chegar ao novo lar já sabendo como se comportar, tem um temperamento definido. Há ainda a questão do tamanho, pois só com mais idade temos como ter certeza do porte que o cãozinho terá quando adulto, e isso conta muito no ato da adoção de modo a não gerar devoluções ou abandono, porque o filhotinho fofinho se transformou num urso de 30 kg”, esclarece Tatiana Sales. Ao escolher a idade do cachorro é importante ter certeza do tempo disponível, espaço e rotina da família.