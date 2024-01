5 dicas para melhorar a gestão do seu dinheiro em 2024

À medida que o ano começa, surgem oportunidades para reavaliar algumas atitudes, especialmente com relação às finanças. Devido aos gastos de fim de ano, muitos brasileiros iniciam o ano desejando economizar. Porém, é comum não saber por onde começar, pois os gastos anteriores são um dos empecilhos.

No entanto, segundo André Minucci, mentor de empresários, independentemente do desempenho anterior, há sempre espaço para aprimoramento. “Um novo ano representa novas oportunidades, aprendizados e chances de evolução”, comenta.

Mesmo em situações financeiras estáveis, a tarefa de colocar as coisas em ordem e planejar a melhor abordagem, seja pessoal ou para a empresa, demanda esforço significativo. Mas, de acordo com dados do Datafolha, os brasileiros estão dispostos a enfrentar esse tipo de desafio, já que cerca de 58% das pessoas pensam regularmente em planejar suas finanças para o futuro.