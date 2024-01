4 dicas para cuidar da saúde e evitar doenças

Manter o corpo saudável está no topo da lista das prioridades de quem deseja viver bem. Afinal, preservar a saúde é o ponto de partida para obter longevidade e qualidade de vida. No entanto, ao longo deste processo, frequentemente os bons hábitos se perdem em decorrência das guloseimas, correria do dia a dia e até um final de semana de folga, o que leva ao esquecimento de uma das práticas mais importantes para a saúde: a prevenção.

“A prevenção é fundamental para preservar a saúde e evitar doenças. É sempre melhor investir na saúde, do que gastar com a doença […]”, diz o médico e empresário Dr. Neymar Lima, CEO da MEDSTATION (clínica internacional de cuidados com a saúde), que elenca 4 passos essenciais para uma vida mais saudável. Veja!

1. Alimente-se corretamente

Manter uma alimentação equilibrada é uma das chaves para preservar o corpo e a mente saudáveis, afinal, os alimentos que consumimos são responsáveis por fornecer o aporte nutricional necessário para as funções do organismo.