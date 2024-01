7 mitos sobre o consumo de carboidratos

Na realidade, o ganho de peso está mais associado ao consumo excessivo de calorias do que especificamente aos carboidratos. O excesso de qualquer nutriente pode contribuir para o ganho de peso. “As pessoas precisam aprender e entender que nenhum alimento engorda, desde que consumido com moderação e na quantidade e da maneira certa”, ressalta a nutricionista Natália Colombo.

Os carboidratos são macronutrientes essenciais encontrados em alimentos como grãos, frutas, vegetais, legumes, laticínios e produtos açucarados. Eles são uma das principais fontes de energia para o corpo humano, sendo convertidos em glicose, utilizada pelas células como combustível. Além de fornecer energia, desempenham um papel fundamental no funcionamento do cérebro, sistema nervoso central e tecidos musculares.

2. Todos os carboidratos são ruins

Carboidratos provenientes de fontes integrais, como grãos integrais, frutas, vegetais e legumes, são essenciais para uma dieta saudável. Eles fornecem fibras, vitaminas e minerais necessários para o bom funcionamento do corpo.

“Além disso, o carboidrato é fundamental para a produção da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. Sem o carboidrato, a pessoa pode ter crises de ansiedade, compulsão alimentar, sintomas depressivos”, alerta Natália Colombo.

3. Evitar carboidratos é a melhor maneira de emagrecer

Reduzir drasticamente os carboidratos pode levar a perdas de peso rápidas no início, mas dietas extremamente baixas nesse nutriente podem ser difíceis de manter a longo prazo e podem resultar em deficiências nutricionais.

A nutricionista Gabriela Mendes também alerta que em hipótese alguma o carboidrato deve ser excluído dos hábitos alimentares, uma vez que ele é o combustível do nosso organismo, o que nos dá energia para as atividades diárias. “O ideal é trocá-lo pelos grãos integrais e consumi-lo com moderação”, afirma.

4. Os carboidratos são ruins para diabéticos

O tipo e a quantidade de carboidratos importam mais para pessoas com diabetes do que a eliminação completa. Carboidratos complexos e integrais podem ser parte de uma dieta saudável para diabéticos quando consumidos em porções adequadas e em conjunto com outros alimentos.

Segundo a nutricionista Bruna Pinheiro, é importante que a dieta do diabético “seja rica em carboidratos complexos, carboidratos que são mais lentamente digeridos, evitando, assim, as grandes elevações e quedas dos níveis de glicemia no sangue”.