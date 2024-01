6 dicas para controlar a oleosidade da pele no verão

Veja como reduzir o brilho excessivo e minimizar os problemas com acne nesta época do ano

No verão, a pele tem uma tendência natural a ficar mais oleosa devido a uma combinação de fatores. O aumento da temperatura ambiental estimula as glândulas sebáceas a produzirem mais óleo, enquanto a umidade também pode influenciar, tornando a pele mais propensa a reter óleo e suor. Além disso, durante essa estação, tendemos a transpirar mais, e esse acúmulo de suor e resíduos pode se misturar com o sebo natural, obstruindo os poros e contribuindo para a oleosidade excessiva.

No entanto, com alguns cuidados específicos, é possível controlar a oleosidade da pele no verão. Abaixo, confira algumas dicas de como fazer isso!

1. Limpeza regular

Lave o rosto duas vezes ao dia com um sabonete facial suave, específico para pele oleosa. A limpeza ajuda a remover o excesso de óleo e impurezas, mantendo os poros desobstruídos.“Evite lavar o rosto mais que duas vezes ao dia. Quanto mais vezes lavamos o rosto, maior a produção de sebo. Procure, ainda, utilizar água fria para lavar o rosto. A água fria ajuda no controle da oleosidade, ao contrário da água quente, que estimula a produção de sebo”, explica a dermatologista Dra. Cintia Guedes.