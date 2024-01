3 sobremesas com uva para atrair prosperidade e paz em 2024

Musse de uva (Imagem: Raffaella Galvani | Shutterstock) Crédito: O POVO

À medida que nos preparamos para dar as boas-vindas ao Ano-Novo, explorar novos sabores e criar momentos memoráveis à mesa torna-se especial. Neste espírito festivo, é interessante oferecer aos amigos e familiares opções irresistíveis para celebrar o novo ano. Pensando nisso, reunimos 3 sobremesas com uva, símbolo de paz e prosperidade para você começar 2024 com pé direito. Musse de uva Ingredientes 2 xícaras de chá de uva roxa sem sementes

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

20 g de gelatina incolor sem sabor

200 ml de água quente Modo de preparo Em um liquidificador, bata as uvas até obter uma pasta. Em um recipiente, dissolva a gelatina em água e adicione-a no liquidificador com o leite condensado e o creme de leite. Bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira para um refratário. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas e sirva. Torta de uva verde Ingredientes Massa

200 g de biscoito de maisena

100 g de manteiga derretida Recheio 500 g de uva verde sem sementes

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de amido de milho

Água Cobertura 200 ml de creme de leite

200 g de chocolate branco derretido Modo de preparo Massa No liquidificador, triture os biscoitos até obter uma farinha. Transfira para um recipiente e adicione a manteiga derretida. Misture até formar uma massa homogênea. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com a massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Reserve. Recheio Em uma panela, coloque as uvas, o açúcar e a água. Misture e leve ao fogo médio para cozinhar até que as uvas estejam macias e soltem seu suco. Logo após, dissolva o amido de milho em um pouco de água e adicione à mistura de uvas. Mexa constantemente até engrossar, desligue o fogo e deixe esfriar um pouco. Depois, despeje o recheio sobre a massa já assada e distribua de maneira uniforme.

Cobertura Em um recipiente, misture o creme de leite com o chocolate branco derretido até obter uma mistura homogênea. Espalhe a cobertura sobre o recheio na torta. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Sirva gelada. Espetinho de uvas com chocolate (Imagem: VICUSCHKA | Shutterstock)