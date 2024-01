5 lançamentos da Netflix em janeiro de 2024

Netflix tem grandes lançamentos para o primeiro mês do ano (Imagem: Reprodução Digital | Netflix) Crédito: O POVO

Com a virada do ano, os catálogos dos serviços de streaming também se reinventam. Em janeiro, a Netflix surpreende o público com uma seleção especial de conteúdos que prometem conquistar espectadores de todas as idades. Entre novas séries, filmes e documentários, a diversidade de opções promete entretenimento diversificado e emocionante para começar o ano com o pé direito. A seguir, prepare-se para mergulhar em narrativas envolventes e descobrir histórias com 5 lançamentos da Netflix em janeiro 2024! Neste documentário, gêmeos idênticos participam de um experimento científico que explora os impactos de alimentos específicos no corpo humano (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

1. Você é o que Você Come: As Dietas dos Gêmeos (01/01) No documentário “Você é o que Você Come: As Dietas dos Gêmeos”, gêmeos idênticos participam de um experimento científico inovador, alterando dieta e estilo de vida por oito semanas. O estudo exclusivo explora os impactos de alimentos específicos no corpo humano, além de promover a conscientização sobre a importância de hábitos mais saudáveis para a melhoria da qualidade de vida. “A Sociedade da Neve” mostra como sobreviventes de um acidente de avião conseguiram enfrentar condições extremamente adversas nas montanhas geladas (Imagem: Reprodução Digital | Netflix) 2. A Sociedade da Neve (04/01) Baseado em eventos reais e adaptado do livro de Pablo Vierci com o mesmo nome, “A Sociedade da Neve” relata os acontecimentos de 1972, quando o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, destinado a transportar uma equipe de rugby para o Chile, se acidenta em uma geleira no coração dos Andes. Dos 45 passageiros, apenas 29 conseguem sobreviver ao desastre. Enfrentando um dos ambientes mais inacessíveis e hostis do planeta, eles se veem obrigados a adotar medidas extremas para garantir sua sobrevivência. Na terceira temporada de “Sonic Prime”, após a destruição do Prisma do Paradoxo, o ouriço azul busca vingança contra a versão alternativa de Tails (Imagem: Reprodução Digital | Netflix) 3. Sonic Prime – 3ª Temporada (11/01) “Sonic Prime”, a cativante animação da SEGA, leva os espectadores a uma emocionante jornada com o veloz ouriço azul. Na primeira temporada, Sonic enfrenta perigos no universo, conhecendo novos aliados e explorando sua própria essência.

Na terceira temporada, após a destruição do Prisma do Paradoxo, o ouriço busca vingança contra a versão alternativa de Tails, desencadeando uma trama dramática de traição e redenção. Além disso, mais detalhes do Frag-Verso devem ser explorados com histórias inéditas. Neste filme, Cyrus, Abby e uma equipe de criminosos precisam roubar meio bilhão de dólares em barras de ouro destinadas a uma célula terrorista (Imagem: Reprodução Digital | Netflix) 4. Lift: Roubo nas Alturas (12/01) “Lift: Roubo nas Alturas” é um eletrizante filme de ação e comédia policial dirigido por F. Gary Gray exclusivamente para a Netflix. A trama segue Cyrus (Kevin Hart) e sua equipe de criminosos internacionais, contratados pela ex-namorada Abby (Gugu Mbatha-Raw), uma agente federal.