4 lançamentos do Prime Video em janeiro de 2024

Janeiro de 2024 vem com grandes novidades para os assinantes do Prime Video. A plataforma de streaming, conhecida por sua oferta diversificada e de qualidade, com produções originais, promete começar o ano com uma explosão de entretenimento para todos os públicos. A seguir, confira 4 lançamentos Prime Video para não perder nos primeiros dias do ano! Em "After – Para Sempre", Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin encantam os espectadores em uma história intensa (Imagem: Reprodução Digital | Voltage Pictures)

1. After – Para Sempre (01/01) Essa é uma continuação da saga de livros e filmes “After”, que mergulha os espectadores mais uma vez na complexa e intensa história de Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin). Dessa vez, enfrentando um bloqueio criativo e diante de um futuro incerto com Tessa, Hardin decide embarcar numa viagem para Portugal. Durante essa jornada, ele se dá conta de que precisa mudar sua postura para reconquistar a jovem da forma correta. A trama aborda temas como amor, perdão e autodescoberta, proporcionando aos espectadores uma montanha-russa de emoções ao acompanhar o casal. A série “O Zorro” promete uma nova versão do amado personagem com cenas emocionantes (Imagem: Reprodução Digital | Amazon Prime Video Studios) 2. O Zorro (19/01) A nova adaptação do famoso personagem criado por Johnston McCulley tem Miguel Bernardeau como Zorro e Renata Notni como Lolita Marquez. A história é ambientada na cidade de Los Angeles, no século 19, quando a região passava por diversas mudanças políticas. Os espectadores acompanham Diego de la Vega, que assume a identidade misteriosa de Zorro para buscar justiça pela morte de seu pai. O resultado é o personagem se tornar um símbolo da luta por justiça para os povos indígenas oprimidos. O elenco da série ainda tem a participação de Dalia Xiuhcoatl, Paco Tous, Cristo Fernández e Cecilia Suárez.

Em “Hazbin Hotel”, a princesa Charlie promete dar uma nova chance aos habitantes do submundo (Imagem: Reprodução Digital | Amazon Prime Video Studios) 3. Hazbin Hotel (19/01) Essa série de animação segue a personagem Charlie, conhecida como a “princesa do inferno”, na sua tentativa de criar um hotel no submundo para que os demônios encontrem sua “redenção”. Ainda que muitos duvidem da sua capacidade, ela tem ajuda de amigos e alguns hóspedes inusitados para tornar o seu sonho realidade. Inicialmente, a série criada por Vivienne Medrano, ou Vivziepop, teve seu episódio piloto lançado em 2019, no YouTube. No ano seguinte, foi anunciado que a produtora A24 iria assumir o desenvolvimento de uma versão seriada. Com adição da produção da Prime Video, a animação tem sua estreia para o fim de janeiro e com uma segunda temporada garantida.