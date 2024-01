10 ideias de presentes para não errar no amigo secreto

Saber escolher o presente do amigo secreto cria uma experiência mais emocionante (Imagem: halayalex | Freepik) Crédito: O POVO

O amigo secreto é uma das tradições de fim de ano. No entanto, não se sabe ao certo a sua origem. O que se acredita é que a brincadeira tenha surgido nos Estados Unidos, por volta de 1929, quando operários passavam por uma crise econômica e não conseguiam comprar presentes para todos. A solução foi realizar um sorteio para a troca de presentes, assim ninguém seria mais privilegiado do que o outro. Mas fato é, independentemente da origem do amigo secreto, ele é quase que obrigatório nas confraternizações de Natal. Porém, isso não significa que, mesmo após participar por anos da brincadeira, seja fácil comprar um presente para a pessoa sorteada, afinal o mimo nem sempre agrada todo mundo. Por isso, selecionamos 10 ideias de presentes para o amigo secreto para você não errar este ano. Confira! 1. Livros Os livros são um presente que agrada todas as idades. E, pela diversidade de temas e autores, facilitam a escolha, pois, independentemente do assunto de que o seu amigo goste ou, até mesmo, se ele não gosta de ler, sempre haverá um livro para contentá-lo, seja ele escrito ou apenas com ilustrações. Você também pode optar por histórias de filmes, livros que viraram filmes e até as mais populares fanfics. O que importa mesmo é atrair o seu amigo para o mundo dos books.

2. Fone de ouvido Seja para ir à academia, entreter a mente no transporte público ou trabalhar, o fone de ouvido é sempre um bom companheiro. Por isso, é a escolha ideal para a brincadeira. Na hora de escolher, você pode optar pelos headphones, fones articulados e os mais diferenciados, com brilhos e coloridos; tudo vai depender da personalidade do seu amigo. Um kit para limpar os fones também pode ser um ótimo complemento, afinal a higiene dos dispositivos é fundamental. 3. Jogos de tabuleiro Os jogos de tabuleiro estão presentes em todas as comemorações, especialmente no fim de ano, quando todos se reúnem e querem se divertir. Logo, agradarão não só o seu amigo, mas todos os convidados da festa. E, além dos seus benefícios cognitivos e socioemocionais, também servem para todas as faixas etárias, podendo ser utilizados, por exemplo, para jogar um drink game pelos maiores de 18 anos. 4. Copo térmico O copo térmico é prático e útil; por isso, é um dos presentes mais desejados no amigo secreto. Seja para manter a bebida quente ou fria, é sempre bom ter um por perto. E, se você quiser tornar o presente ainda mais perfeito, pode incluir um sachê de chá, suco, refrigerante ou a típica cerveja. O paladar do seu amigo oculto é quem vai comandar a escolha. 5. Produtos de skincare O skincare está em alta, tanto entre as mulheres quanto entre os homens. Assim, apostar em produtos para manter a pele bonita é uma excelente alternativa. Para isso, você pode optar por um kit com cremes e séruns ou escolher os básicos com esfoliantes e esponjas elétricas. Camisetas são versáteis, dificilmente o seu amigo não irá gostar desse presente (Imagem: Freepik | Freepik) 6. Camiseta A camiseta é uma peça versátil que todo mundo usa. Logo, dificilmente você terá um amigo que não gostará desse item. Com estampas e tecidos variados, não faltam opções para escolher, e o melhor: com diversos tipos de preço. Porém, certifique-se de considerar o estilo e a preferência da pessoa para não errar.

7. Artigos de papelaria Na brincadeira, sempre tem aquele amigo que prefere anotar as tarefas do dia a dia no papel a no celular. Dessa maneira, agenda, bloco de notas, kit de canetas, organizadores, planners e afins são as melhores escolhas, especialmente se a pessoa trabalha em home office. Para completar, você também pode estimular o seu amigo a escrever as metas para o Ano-Novo utilizando alguns destes itens. 8. Kit de aromaterapia Um kit de aromaterapia pode ser um presente encantador para o amigo secreto. Muitas pessoas apreciam a experiência relaxante e terapêutica dos óleos essenciais, e um kit pode incluir uma variedade de fragrâncias. Certifique-se de considerar se a pessoa presenteada tem interesse nesse tipo de experiência e se não há restrições alérgicas. 9. Itens astrológicos personalizados Seu amigo gosta de astrologia? Que tal investir em um quadro personalizado com o mapa astral dele ou, ainda, apostar em algo mais simples, mas igualmente bonito, e colocar a constelação do seu signo na obra? Se preferir, faça isso em almofadas, colares, pulseiras e chinelos. O que vale é usar a criatividade para diferenciar o presente.