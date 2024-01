10 dicas para fazer compras online de fim de ano de maneira segura

É chegada a temporada de compras de fim de ano. Natal, confraternizações, amigo secreto: vários são os eventos que movimentam o varejo nesse período do ano. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o brasileiro está mais disposto a gastar, com base nos resultados da Black Friday 2023 — que, segundo a CNC, teve um dos melhores resultados desde a criação da data. A entidade afirma que as vendas do Natal 2023 devem ter um aumento de 5,6%.

Outra pesquisa, “Expectativas da Temporada de Compras 2023”, realizada pela Meta, mostra que 87% dos consumidores vão deixar as compras de fim de ano somente para o Natal e 64% deles pretendem comprar online. Com esse movimento esperado no varejo digital, é importante se precaver para evitar golpes.

Índices elevados de golpes online

Dados de estudo feito por AllowMe, icarros Itaú, OLX, Unico, Who e Zoop mostram que 80 mil pessoas foram vítimas de golpes online entre janeiro e setembro de 2023. Eles ocorreram na compra e venda online de produtos como celulares, roupas, itens para casa e eletrônicos — uma média de 9 mil golpes por mês.