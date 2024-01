Conheça as características do signo de Búfalo no Horóscopo Chinês

O Búfalo/Boi é o segundo signo do horóscopo chinês. No zodíaco, corresponde a Capricórnio. Com polaridade Yin, ele é regido pelo planeta Mercúrio. O elemento dos nativos de Búfalo é a Água, as pedras são ônix e quartzo, enquanto a flor é a violeta. O metal é o chumbo, a erva é a malva, as cores são preto, cinza e verde-escuro, e o número da sorte é o 8.

“O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente, é conservador e busca, naturalmente, ser independente”, explica Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Quem são os nativos de Búfalo?

Os nativos do signo de Búfalo são as pessoas nascidas nas seguintes datas: