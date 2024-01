Entenda por que sentimos saudade e como ela nos afeta

Ao longo da vida, é possível acumular uma variedade de saudade (Imagem: Animedigitalart | Shutterstock) - Portal EdiCase

Nas tardes pálidas em que o céu desaguava sobre os telhados do bairro, eu sabia que minha avó faria a pergunta: “Quem quer bolinho de chuva?”. Num instante, a casa vibrava com o coro de três crianças: “Eeeu”. Bastava a cozinha se perfumar com o aroma da canela polvilhada sobre as bolinhas coradas para que eu e meus irmãos tivéssemos a certeza de que vivíamos num ninho quente e macio. Ah, quanta saudade cabe nessa cena! O poeta Fernando Pessoa escreveu, certa vez, que só para ouvir o murmúrio do vento valia a pena ter nascido. Gosto de pensar que uma existência se justifica pela variedade de saudades que é capaz de acumular. Saudade de gente, de animais, de lugares, de comidas, de sensações, de sentimentos. Do que mais atravessar as membranas do coração e ali se enfurnar feito bicho dengoso. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Saudade é o rosto da eternidade Nesse e em tantos outros assuntos, faço laço com o psicanalista, educador e escritor Rubem Alves, mestre na arte de iluminar a poesia da vida miúda e as lonjuras da interioridade. “A saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que ela provou e aprovou. Aprovadas foram as experiências que deram alegria. O que valeu a pena está destinado à eternidade. A saudade é o rosto da eternidade refletido no rio do tempo”, poetiza.

Ela também é a evidência incontestável de que amamos, pontua a psicoterapeuta junguiana Elisabete Lepera, pois esse modo de sentir revela que fizemos vínculos, nos envolvemos afetivamente, fomos tocados no coração. “O mais bonito é que não só os humanos sentem dessa forma, mas todos os mamíferos. E se expressam quando se reencontram, com alegria, com olhos marejados, com a dança corporal”, observa, também poética. Mas nem sempre o enlevo se arredonda o suficiente para se aconchegar no peito sem arranhar. Principalmente quando datas simbólicas e carregadas de emoção vão se aproximando e desencavando o pesar. Nessas épocas, a gente se lembra de algo ou alguém, sente a falta, quer reviver, reatar o que já foi. O que a mão não alcança mais. Retorcidos por dentro, chegamos até a acreditar que esse estado é sina em vez de bênção. É esperado que seja assim, um revisitar doído das coisas que amamos um dia e nos amaram de volta. Mas não precisa continuar dessa maneira. Afago ou aperto? Não raro, a saudade e a nostalgia se embaralham na amplitude do nosso sentir. Sabendo disso, vale descobrir onde uma termina e a outra começa para não perdermos de vista o que, no escorrer dos anos, se ergue em nós como um patrimônio incalculável. “Enquanto a saudade gera um sentimento de bem-estar, de pertencimento, de inspiração, a nostalgia se caracteriza por um olhar para trás, um desejo por pousar no passado e reviver momentos que nos marcaram profundamente, só que com um tom de tristeza”, diferencia Elisabete. Veja bem, não há nada de preocupante em reavivar memórias e passagens da nossa afeição por meio de devaneios, fantasias, sonhos e reminiscências. Enredar-se no que foi vivido faz parte da experiência interior de todos nós. A questão se adensa quando a visita se prolonga e acaba turvando o horizonte, enfraquecendo a vontade de investir energia no vir a ser.

“A saudade que machuca está de mãos dadas com o personagem vítima que nos habita, aquele que fica remoendo dentro da gente, trazendo culpa e arrependimentos; a que acarinha é aquela que a gente viveu e soltou, de forma leve, desapegada, mas mantendo uma conexão amorosa entre a nossa alma e a alma de algo ou alguém”, reflete Monica Guttmann, psicóloga, arteterapeuta e autora de As Quatro Estações da Alma em Sol Maior (Paulus). Tanto o sentimento quanto a palavra saudade comportam nuances (Imagem: Sternfahrer | Shutterstock) Camadas da saudade Se olharmos com calma, veremos que a própria etimologia da palavra saudade comporta nuances. Ela vem do latim solitatem, passando pelo galego-português soidade, ou seja, sentir-se solitário. Mas daí se amálgama com salute e salutate, que querem dizer saúde e saudar, o ato de receber e acalentar esse sentimento, como visita bem-vinda, mais do que tudo. Está claro, agora, de que maneira o substantivo moldado pela Língua Portuguesa sobrepõe camadas de significados e, por isso, é tão difícil de ser traduzido?

Pois é, ele também nos desafia a assumir a nossa complexidade, a reconhecer que, às vezes, sentimentos contraditórios se enroscam, gerando espanto e confusão, num primeiro momento, e, numa segunda olhadela, a percepção de que a nossa interioridade comporta opostos, somas, complementos. É, portanto, mais elástica do que supúnhamos. “A gente pode ter a saudade e a tristeza, como também o sorriso por aquilo que viveu intensamente, reverenciando a beleza de cada encontro, que é único e sagrado”, afirma Elisabete. Depois do desamor Você notou que, ao abraçarmos a ambiguidade do tema, ele se dilata, escancarando a extensão do nosso reino emocional, essa cartografia, por vezes, cravejada de pontos abissais? O escritor Bruno Fontes, autor de O Que Eu Faço com a Saudade? (Planeta), se embrenhou por esse território após o término de uma história de amor e, nessa colagem de poemas, pensamentos, bilhetes e desabafos, fala não apenas sobre a dor do fim, mas também sobre o que vem depois. “Acredito que nunca encontrei conforto, porém encontrei motivos para assinar algumas bobagens que faço, sentido para sair para a rua em noites incríveis, e o desejo de escrever, tudo isso sem entender o que estava fazendo. Poxa, escrevi três livros para um amor, imagina só”, enfatiza.