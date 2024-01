6 dicas para não exagerar nas comidas nas festas de fim de ano

Médica explica como você pode aproveitar as comemorações e evitar o ganho de peso nesta época

Se tem um alimento que você gosta muito nessas festas de fim de ano, não se prive de comer, mas se proponha a ingerir a quantidade ideal, sem exageros. Alguns estudos mostram que o maior prazer na hora da alimentação acontece no início, com os primeiros pedaços.

Por isso, a endocrinologista Dra. Lorena Lima Amato lista 6 dicas que podem ajudar a evitar exageros nesta época do ano. Confira!

Nas festas de fim de ano, é comum nos entregarmos à indulgência gastronômica e nos permitirmos saborear uma variedade de pratos e doces festivos. Contudo, é importante manter em mente a importância do equilíbrio e cuidado com a alimentação durante este período. Isso porque evitar excessos pode fazer a diferença para não comprometer a saúde ou ganhar peso indesejado.

2. Prefira bebidas com menos açúcar

Se for beber, dê preferência às bebidas com menos açúcar. Espere o copo esvaziar para enchê-lo novamente. Assim, terá controle de quanto está bebendo.

3. Estabeleça um limite

Faça uma proposta para você, de quanto pode beber dentro das calorias pretendidas e tente cumprir a meta.

A mesa de petisco faz com que as pessoas comam mais do que o necessário (Imagem: JeniFoto | Shutterstock)

4. Evite as mesas de petiscos

Tente ficar longe – fisicamente – das mesas de petiscos, principalmente se está com fome. Quando você fica perto de petiscos e se distrai na conversa, a chance de você exagerar na comida é grande.

5. Beba água

A cada gole de bebida alcoólica, dê também um gole de água para manter-se hidratado, pois o álcool desidrata o organismo rapidamente. E, se você exagerou na bebida alcoólica e no dia seguinte vem a ressaca, a dica é manter-se hidratado e usar medicamentos apropriados para os sintomas, mas sempre com a orientação do seu médico. Além disso, a ingestão de alimentos leves é muito importante para a recuperação após excesso de álcool.

6. Fuja dos sabotadores

Evite aquelas pessoas que dizem que você não precisa fazer dieta no fim de ano e insistem para que você coma e beba mais.