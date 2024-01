12 sinais de dependência emocional em relacionamentos abusivos

Psicóloga explica sobre algumas marcas invisíveis da violência contra a mulher no Brasil

Casos recentes de violência contra a mulher viraram manchetes em todo o Brasil por se tratar de pessoas famosas. As apresentadoras Patrícia Ramos e Ana Hickmann denunciaram seus então parceiros por agressão. Elas fazem parte das 25.458.500 mulheres que declararam, neste ano de 2023, já terem sofrido violência doméstica e familiar ao menos uma vez na vida. Isso equivale a 30% das brasileiras.

Mas é a minoria, que, como Patrícia e Ana, denuncia o responsável. Das mulheres que sofreram violência em 2023, 61% não procuraram uma delegacia, enquanto, de janeiro a outubro, 1.127 feminicídios foram registrados no país. Os números são do novo Mapa Nacional da Violência de Gênero, projeto que é uma parceria do Senado Federal, Instituto Avon e Gênero e Número para disponibilizar dados atualizados e abertos sobre a violência de gênero.

O que faz com que tantas mulheres continuem se calando diante da violência doméstica? A psicóloga e mentora feminina Najma Alencar aponta a dependência emocional com relação ao agressor como um forte fator de silenciamento. “As mulheres também não foram ensinadas a identificar os sinais de um relacionamento abusivo. Muitas nem sabem que violência não é apenas física, mas pode ser também sexual, psicológica, moral ou patrimonial“, ressalta.