6 receitas leves e saborosas para o Natal

O Natal é o momento ideal para reunir a família e apreciar uma deliciosa ceia. No entanto, mesmo com as maravilhas em forma de comida da festividade, também é preciso autocontrole para evitar excessos. Isso porque comer demais pode, além de aumentar o ganho de peso, favorecer a sensação de estufamento e queimação.

Em uma panela, coloque as cenouras, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra, espere esfriar e disponha em um liquidificador. Adicione o restante dos ingredientes e bata até formar uma pasta homogênea. Sirva com canapés, saladas, pães, recheios, entre outros pratos.

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o espinafre e refogue até começar a desmanchar. Junte o creme de leite, a pimenta-do-reino e o sal e misture bem. Cozinhe até reduzir um pouco. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, coloque o azeite e os filés e cubra com o creme de espinafre. Finalize com o queijo parmesão e leve ao forno pré-aquecido em temperatura média por 25 minutos. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos do bolo, exceto o fermento e o cacau, e misture bem. Adicione as bananas, os ovos e o leite e mexa para incorporar. Por fim, acrescente o cacau e o fermento e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de grão-de-bico, disponha a massa e leve ao forno pré-aquecido a 200ºC por 45 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve. Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere amornar e espalhe a calda por cima do bolo. Sirva em seguida.

Torta de atum

Ingredientes

3 ovos

1 pitada de pimenta-do-reino

1 pitada de páprica picante

170 g de atum em conserva de azeite

2 colheres de sopa de biomassa de banana-verde

250 g de palmito picado

1 alho-poró picado

1 maço de cebolinha picado

Azeitonas e alcaparras a gosto

5 colheres de sopa de farinha de oleaginosas

1 colher de sopa de farinha de linhaça

1/4 de xícara de chá de água

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, a pimenta-do-reino, a páprica, o palmito, as azeitonas, as alcaparras, o alho-poró, a cebolinha e a biomassa de banana-verde e misture bem. Reserve. Após, escorra o azeite do atum e adicione à mistura. Junte a água, as farinhas, o fermento químico e uma colher de azeite do atum e misture bem. Depois, disponha a mistura sobre uma assadeira untada com azeite e leve ao forno pré-aquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Sorvete de cacau e morango

Ingredientes

1 banana congelada e picada

4 morangos cortados em rodelas e congelados

cortados em rodelas e congelados 1 colher de sobremesa de cacau em pó

1 colher de sobremesa de leite de coco

1 colher de sobremesa de amêndoas em lascas

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a banana e adicione o cacau, o leite de coco e o mel e bata bem. Quando a massa estiver parecida com sorvete, junte os morangos e bata novamente, deixando pedaços da fruta. Sirva acompanhado com amêndoas.

Torta gelada de frutas e chocolate

Ingredientes

7 morangos fatiados

3 bananas descascadas e fatiadas

1 maçã sem sementes e fatiada

sem sementes e fatiada 90 g de chocolate em pó 60% cacau, sem lactose

1 colher de sopa de amaranto

5 tâmaras sem caroço

3 ovos

1 xícara de chá de leite de coco

10 castanhas-de-caju sem sal

6 fatias de pão sem glúten picadas (tamanho de pão de forma convencional. Se o seu pão for feito em forma menor, precisa aumentar a quantidade de fatias)

Modo de preparo

Em uma forma, distribua metade do pão e, em cima do pão, coloque as fatias de banana, distribuindo igualmente. Adicione a maçã, o morango e o chocolate sobre a fruta e cubra com o restante dos pães. Reserve. Em um liquidificador, coloque as tâmaras, as castanhas-de-caju, os ovos, o leite e o amaranto e bata por 3 minutos. Após, coloque essa calda sobre os pães e leve ao forno pré-aquecido a 180° por 25 minutos. Depois, espere esfriar e leve à geladeira por pelo menos 1 hora. A torta ficará durinha e mais fácil para desenformar. Sirva gelado.