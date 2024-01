5 dicas para evitar que as festas de fim de ano atrapalhem o sono do seu bebê

Especialista do sono infantil ensina como fazer com que seu pequeno descanse nesta época

Com o fim de ano, as viagens e as visitas aumentam. E, para quem tem um bebê, isso pode acabar mexendo com a rotina, principalmente com o sono dele. Porém, segundo a especialista do sono infantil Eliana Dias, tem como aproveitar essa época e, ainda assim, fazer com que seu filho tenha as devidas horas de sono.

“A dica principal é tentar, ao máximo, manter a rotina de sono do pequeno, mesmo que você precise sair”, explica Eliana Dias, que aproveita para acrescentar que existem algumas opções para quem vai a algum evento. “Ou os pais levam a criança já dormindo e a colocam em um lugar mais silencioso, no carrinho, ou tentam chegar mais cedo e fazer todo o ritual já no local”, completa ela.

A verdade é que existe uma série de fatores que vão interferir nesse ritual do bebê, como o local ser barulhento, a disposição ou não de espaço, o tempo de viagem, entre outros. Pensando nisso, a especialista lista algumas dicas para o pequeno não deixar de ter sua rotina do sono. Confira!