5 conceitos japoneses para cultivar saúde e bem-estar em 2024

Veja como eles podem auxiliar no seu desenvolvimento e equilíbrio durante o ano

O ano de 2024 está prestes a começar, e com ele surgem as típicas listas de promessas para o ano novo. Embora as resoluções tradicionais, como iniciar uma dieta ou economizar dinheiro, ainda ocupem um lugar de destaque, observa-se uma crescente tendência em incluir projetos voltados para o bem-estar mental e físico nesses planejamentos.

Segundo o professor de yoga, naturopata e entusiasta por saúde e bem-estar, Ravi Kaiut, é preciso pensar além dos desejos básicos para ter realmente equilíbrio na vida. “Quer conhecer as prioridades de alguém? Dê uma olhada na sua lista de promessas de ano novo. Quando ela foca apenas em bens materiais, você pode perceber claramente que essa pessoa não prioriza a sua saúde e equilíbrio, por exemplo. Por isso, dar uma atenção especial a esses pontos ajuda a estabilizar todos os outros”, explica.

Existem conceitos japoneses milenares que têm se tornado cada vez mais conhecidos e que podem ajudar nesse caminho de equilíbrio e busca pela saúde e bem-estar geral. Conheça os principais!