6 dicas para economizar nas compras online de Natal

Após a Black Friday, o foco das compras se volta para o Natal. Segundo levantamento anual do Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto e cashback no e-commerce, 79% dos consumidores planejam comprar online os presentes. A pesquisa mostra ainda que o smartphone é o dispositivo preferido para realizar essas compras, representando 83% das escolhas, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.

Listar presentes desejados e estabelecer valores máximos para cada um evita gastos impulsivos . “Procure sempre listar todos aqueles que vão receber presentes e quais itens gostaria de comprar. Dessa forma, fica mais fácil determinar o valor máximo que será gasto com cada um e ainda evita as temidas compras por impulso”, afirma Luciana Ikedo.

6. Mantenha o controle do orçamento

Pequenos gastos podem somar um valor significativo, então, esteja ciente do impacto no seu orçamento para evitar transtornos futuros.

“Ao comprar um monte de ‘lembrancinhas‘, você pode achar que está gastando pouco, mas ao colocar tudo na ponta do lápis, o valor final gasto pode ser bem grande e representar um grande transtorno no seu orçamento”, reforça Luciana Ikedo. “Lembre-se que após as festas, as contas e obrigações financeiras de janeiro também chegarão”, finaliza.

Por Liane Mota