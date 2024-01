5 documentários para entender os conflitos entre Israel e Palestina

Com produção da Alternate Focus para comemorar o lançamento do livro e trazido para o Brasil pela TV Boitempo, o curta-metragem tem 27 minutos, mas consegue sintetizar os pontos destacados pela autora em seus estudos.

Ao retomar a conturbada história do nascimento de Israel, o documentário aponta os planos iniciais de Theodore Herzl, posteriormente considerado como fundador do sionismo político, e seus seguidores na ocupação da Terra Santa.

O documentário é guiado pelos diretores William Karel e Blanche Finger. Ele aborda a história do povo judeu e a criação do Estado de Israel. Dividido em duas partes, o enredo traz depoimentos de sobreviventes do holocausto e mergulha em momentos históricos pontuais do conflito no Oriente Médio.

Partindo da declaração de independência de Israel em 14 de maio de 1948, são narrados os acontecimentos da guerra entre árabes e israelitas no mesmo ano. A trama finaliza com relatos da famosa Guerra de Seis Dias, em 1967.

Onde assistir: Apple TV, Claro TV+ e Prime Video.

Em ‘Brudus’, a união dos moradores de uma aldeia retrata a luta contra segregação (Imagem: Reprodução Digital | Just Vision)

4. Budrus (2009)

Sob a direção da brasileira Júlia Bacha, o documentário acompanha grupos de resistência palestinos da aldeia Budrus, entre a Cisjordânia e Israel, habitada por moradores palestinos e israelenses. Liderados por Ayed Morrar, os residentes lutam contra a criação do muro que dividiria a população. Ao conseguir unir membros participantes dos grupos rivais Fatah e Hamas, e de israelenses em prol do pacifismo, Ayed Morrar e os moradores elaboram um movimento totalmente desarmado e não-violento.

Assim, o filme demonstra as tentativas pacíficas da comunidade de Budrus, feitas em 2003, em relação à controversa construção do Muro de Israel. O intuito do governo israelita seria separar a região de outras cidades palestinas, como Belém e Ramalhah, em prol da segurança dos judeus. Entretanto, para os moradores da aldeia, o movimento é visto como mais uma medida de segregação.

Onde assistir: Google Play.

O documentário ‘A História Sionista’ narra a influência do movimento sionista na formação de Israel (Imagem: Reprodução Digital | Alternate Focus)

5. A história Sionista (2009)

Esse é um documentário provocante que busca traçar uma narrativa abrangente sobre o movimento sionista e seu impacto na formação do Estado de Israel. Dirigido por Ronen Berelovich, o filme aborda eventos cruciais desde o final do século 19 até os dias atuais, explorando as motivações e ideais por trás do sionismo. Ao apresentar uma perspectiva crítica, a obra desafia visões convencionais, examinando as raízes históricas do conflito israelense-palestino.

Com uma abordagem que destaca o papel do sionismo na disposição geopolítica da região, o filme levanta questões complexas sobre a justiça histórica e a coexistência. Apesar de sua posição polêmica, o documentário convida os espectadores a uma reflexão aprofundada sobre o contexto político e social da formação do Estado de Israel.

Onde assistir: YouTube.