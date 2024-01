3 receitas típicas do Pará fáceis de fazer

A culinária paraense é uma fascinante fusão de sabores que reflete a diversidade cultural e geográfica do Pará, no norte do Brasil. Com influências indígenas, africanas e portuguesas, essa cozinha é repleta de pratos únicos e ingredientes regionais que proporcionam uma experiência gastronômica memorável. Pensando nisso, reunimos 3 receitas do Pará fáceis de fazer para você testar em casa. Confira!

Pato no tucupi

Ingredientes

2 kg de pato limpo e cortado em pedaços

1 maço de jambu

1 l de tucupi

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de vinagre de vinho branco

4 pimentas-de-cheiro

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o pato com cebola, alho, azeite, vinagre, suco de limão, pimenta-do-reino e salsinha. Deixe marinando de um dia para o outro na geladeira. Depois, coloque o pato em uma forma e tempere com sal. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 160°C por 2 horas. Quando o pato estiver quase pronto, em uma panela, ferva o tucupi em fogo médio por 20 minutos. Acrescente o líquido formado na forma do pato, as pimentas-de-cheiro e o jambu. Cozinhe por mais 10 minutos. Sirva o pato assado com o tucupi.

