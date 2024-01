Entenda como é realizada a inseminação artificial

A inseminação artificial é o processo no qual o esperma é inserido no trato reprodutivo feminino para engravidar a mulher, usando meios que não a relação sexual. Nesse procedimento, o esperma recentemente ejaculado, ou que foi congelado, é inserido artificialmente no cérvix (inseminação intracervical) ou no útero (inseminação intrauterina).

Formas de inseminação artificial

Na inseminação artificial pode-se usar tanto o esperma do marido quanto o de um doador conhecido ou anônimo. A forma mais fácil de inseminação é a intracervical, em que o esperma é injetado diretamente no cérvix com uma seringa. Esse processo reproduz mais de perto a forma como o sêmen é depositado pelo pênis no cérvix quando o homem ejacula durante o intercurso vaginal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Porém, outras técnicas podem ser usadas para elevar as chances de concepção. Por exemplo, espermatozoides que foram removidos da maior parte de outros componentes do fluido seminal podem ser injetados diretamente no útero, em um processo chamado inseminação intrauterina. Se o esperma fosse injetado integralmente com todos os seus componentes no útero, isso poderia causar cólicas uterinas, dor e expulsão do esperma.