5 receitas leves com peixe para o almoço

Veja como ter praticidade, economia e saúde no cardápio diário com estas opções de pratos

O peixe é uma fonte valiosa de nutrientes essenciais para uma alimentação equilibrada. Além de saboroso, é um aliado da saúde, oferecendo vitaminas, minerais e proteínas fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Sendo assim, confira 5 receitas leves com peixe para quem busca praticidade, economia e saúde no cardápio diário, que vão tornar seu almoço mais leve e nutritivo!

Ceviche de peixe com guacamole

Ingredientes

400 g de filé de peixe branco

Suco de 4 limões

1 cebola-roxa fatiada

Sal, coentro picado e pimenta-do-rein o moída a gosto

moída 2 abacates maduros

1 tomate picado

1/2 cebola-roxa picada

1 pimenta dedo-de-moça sem semente e picada

Corte o filé de peixe em cubos pequenos e coloque-os em uma tigela. Adicione o suco de limão sobre o peixe, certificando-se de que todos os pedaços estejam bem cobertos pelo suco. Deixe marinar por cerca de 20 minutos. O peixe vai ficar opaco e firme quando estiver pronto. Após a marinada, escorra o excesso de suco de limão e acrescente a cebola-roxa fatiada, a pimenta dedo-de-moça, o coentro e sal. Misture tudo delicadamente para que os sabores se incorporem. Reserve.

Para o guacamole, corte os abacates ao meio, retire o caroço e coloque a polpa em uma tigela. Amasse com um garfo até obter uma consistência cremosa, mas ainda com alguns pedaços. Em seguida, adicione o tomate picado e a cebola-roxa picada à tigela. Tempere com sal, coentro e pimenta-do-reino. Junte com o peixe e sirva em seguida.