10 sinais de que o cachorro está com calor

Veja maneiras de identificar se o seu animal está desconfortável com as altas temperaturas

A seguir, confira 10 sinais de que o seu cachorro está com calor!

Os cães, assim como os humanos, podem sentir desconforto e sofrer com o calor excessivo. Por isso, é importante que os tutores estejam atentos aos sinais para garantir o bem-estar de seus cachorros durante os períodos de alta temperatura.

1. Ofegar excessivamente

A respiração rápida e ofegante é um dos sinais mais comuns de que um cachorro está com calor. Eles podem abrir a boca e respirar de forma acelerada para tentar regular sua temperatura corporal.

2. Língua e gengivas vermelhas

Quando um cachorro está superaquecido, sua língua e gengivas podem ficar muito vermelhas ou, até mesmo, roxas. Essa coloração é um indicativo de que ele está com dificuldades para regular a temperatura do corpo.

3. Salivação excessiva

Se um cachorro está babando mais do que o normal, isso pode ser um sinal de que ele está com calor. O aumento da salivação é uma forma do corpo tentar se resfriar.

4. Fraqueza ou energia baixa

Cães superaquecidos podem parecer cansados, com energia abaixo do normal ou relutantes em se mover. Eles podem buscar locais mais frescos e se deitar, evitando esforços físicos.

O excesso de calor pode deixar os cachorros desconfortáveis (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

5. Inquietação

Alguns cachorros podem mostrar sinais de inquietação quando estão com calor. Eles podem andar de um lado para o outro, parecerem irritados ou demonstrar desconforto evidente.