Veja como cada signo se comporta durante o verão

Signos do zodíaco reagem de diferentes formas ao calor do verão (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) - Portal EdiCase

O verão, no Brasil, inicia no dia 21 de dezembro, mas os termômetros já vêm batendo recordes de temperatura. Nesse sentido, os diferentes traços de personalidade associados aos signos podem influenciar a maneira como as pessoas lidam com altas temperaturas. Por isso, a seguir, confira como cada nativo lida com o clima! Áries Áries é um signo do elemento Fogo e o seu nativo até gosta do calor, mas não tem paciência: fica bravo, reclama e briga com o ventilador, que faz barulho. Investe em 10 aparelhos, pois não é uma pessoa que fica comprando ar-condicionado. Pega um ventilador mais simples, que tem há muito tempo, e dorme com ele. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Touro O nativo de Touro gosta de aproveitar o calor com alternativas econômicas (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

O nativo de Touro é econômico, não gasta dinheiro com ar-condicionado nem liga o aparelho, pois a conta vai sair mais cara e ele dá valor ao dinheiro. Outro ponto é que o taurino também não gosta muito do barulho do eletrodoméstico, pois fica estressado e irritado. O que importa mesmo para ele é pegar uma cerveja gelada, ficar de boa em casa e curtir o seu programa favorito. Gêmeos O geminiano sofre no calor e não sabe como resolver o problema. Essa irritação o torna uma pessoa inconstante, pois não sabe se fica em casa, se sai para rua, se pega um ventilador ou se liga o ar-condicionado. Assim, o nativo pode entrar em uma oscilação de energia e não saber o que fazer da vida ou como diminuir o calor. Ele é muito confuso, pensa muito rápido e está sempre buscando soluções para não sofrer. Câncer Câncer é manhoso e gosta de ficar em casa. Por isso, o nativo deste signo preza o conforto de seu lar e faz de tudo para não sair no calor. Além disso, por estar muito conectado ao ar e ao lar, o canceriano prefere ficar com um ventinho fresquinho na cara, dormir com a janela aberta e sem lençol, pois isso faz com que se sinta mais calmo e tranquilo. Leão Leão adora o calor para esbanjar a sua luz natural (Imagem: Silver Place | Shutterstock) Leão é um signo que usufrui muito bem do calor, porque é muito imponente. Por isso, o verão é o momento em que este nativo deseja curtir o clima, visto que pode mostrar quem comanda a energia solar. Desta maneira, ele não tende a reclamar, porque gosta da energia do período e também é quente. Virgem O nativo de Virgem se incomoda com o calor e não gosta do período, porque sua roupa pode marcar e ficar suada. E, por ter uma preocupação forte com isso, leva um kit para os lugares para higienizar a mão, retocar o desodorante ou o perfume e limpar o rosto com um lencinho. O virginiano também gosta de ficar embaixo do ar-condicionado e até evita, às vezes, ir a lugares muito quentes, pois não quer passar perrengue.

Libra O libriano fica confuso no calor e, por ter um gosto estético para moda, se confunde com tantas opções de roupas e não sabe o que usar. Por outro lado, ele gosta de curtir o calor em um barzinho com os amigos, tomando uns drinks, aproveitando a vida e fofocando. Escorpião Escorpianos aproveitam o verão para explorar o lado sensual (Imagem: Silver Place | Shutterstock) O verão é um período ótimo para o escorpiano, que aproveita a oportunidade para mostrar a sua pele, colocar uma roupa mais fresca e trabalhar toda a sua sensualidade, poder envolvente e magnético que só ele tem. Nesse período, esse nativo tende a usufruir do suor corporal da melhor forma possível.

Sagitário Para o nativo de Sagitário, não tem tempo ruim. Ele liga quatro ventiladores em casa e continua a festa tomando uma cerveja, fazendo churrasco e sendo feliz. Afinal, para ele, não tem problema: se está calor, frio, chovendo ou nevando, a festa não para, pois o sagitariano quer viver e curtir. Capricórnio O nativo de Capricórnio não passa muito calor, porque vive dentro da empresa, que tem ar-condicionado. Então, o clima não muda muita coisa para ele, que está sempre com o uniforme da empresa ou uma roupa social. No entanto, em casa, o capricorniano tende a sentir muito calor e dorme com ventilador ou ar-condicionado na cara, pois precisa descansar para trabalhar no dia seguinte. Aquário Os nativos de Aquário exploram o seu lado criativo durante o verão (Imagem: Silver Place | Shutterstock)