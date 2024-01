Veja o item de decoração ideal para a casa de cada signo

“Para trazer aquele toque de amor-próprio e confirmação da sua pessoa, escolha o acessório na casa que mais combina com seu signo. Mas vale lembrar que estamos falando sobre o signo solar, dependendo da sua idade, o seu ascendente já tem uma certa influência na sua personalidade. Então, vale a pena dar uma conferida no signo desse posicionamento também”, resume a astróloga Yara Vieira.

Áries: Talismã da sorte

Agir sem pensar é uma das principais características dos arianos. Por isso, ter um talismã pode ajudá-lo a se afastar de muita má sorte e inveja que pode atrair. Assim, a proteção em seu caminho sempre será garantida. Experimente objetos como um olho grego ou a mão de Fátima.

Touro: Ofurô

Imagina que delícia, depois de um dia cansativo, deitar-se na sua banheira quentinha com sais para renovar as energias? É isso que não pode faltar na vida de um taurino. Para os nativos que amam conforto e luxo, ter um desse no lar o tornaria o paraíso que ele já esperava.

Gêmeos: Livros

Muitas coisas passam pela cabeça do geminiano ao mesmo tempo. Então, os livros serão o seu maior aliado dentro de casa. Além de oferecer a distração para se entreter, eles podem ser diversos, já que a mistura de temática deixará ainda mais rica sua biblioteca.

Difusor de óleos essenciais deixa o ambiente aconchegante para o nativo de Câncer (Imagem: PV productions | Shutterstock)

Câncer: Difusor para óleos essenciais

A sensibilidade do canceriano faz com que ele tenha ainda maior necessidade de a casa ser o seu lar. Para ele, essa sensação de leveza, harmonia e paz é a sua maior conquista. Então, coisas que deixam o ambiente aconchegante são sempre uma opção para ele. Porém, o que mexe de verdade com o cérebro e a memória são os cheiros. Por isso, o aroma de um óleo essencial vai sempre fazer com que ele possa lembrar do lar.

Leão: Espelho

É clichê? É! Mas tem como falarmos de outro objeto que não um espelho para o leonino? Não é apenas estereótipo, esse nativo ama mesmo se olhar e fazer caras e bocas para compreender os seus sentimentos e alimentar sua autoestima. Por isso, espelhos não podem faltar na casa desse nativo.