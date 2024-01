6 problemas que podem ser causados pelo uso de palito de dente

Bastante utilizados como um acessório na culinária, os palitos, também conhecidos como palitos de dentes, e como o próprio apelido denuncia, são comumente usados pelas pessoas para eliminar alimentos que ficaram presos entre os dentes. No entanto, esse hábito prejudica mais do que auxilia, já que pode machucar a gengiva e, em alguns casos, remover restaurações.

2. Retração óssea

As pessoas que palitam os dentes empurram os resíduos com força entre os espaços dentais, podendo gerar um defeito ósseo. Dependendo do caso, fica impossível a solução por enxerto ósseo.

3. Retirada da camada protetora dos dentes

Por ser um objeto pontiagudo, o palito pode provocar uma erosão do esmalte dentário. Assim, o dente fica desgastado e desprotegido contra cáries e bactérias.

Palitos não devem ser utilizados para a limpeza dos dentes (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Machucado na gengiva

Como o manuseio geralmente é realizado com força, para que a sujeira seja retirada, parte da gengiva é sacrificada no processo. Assim, tem-se o surgimento de ferida, que além de provocar dor, também abre possibilidade para proliferação de bactérias, que podem crescer e criar uma inflamação séria.

5. Não eliminar a sujeira

Embora possa parecer que o objeto conseguiu eliminar a sujeira entre os dentes, na verdade, isso não é feito de modo completo. Sendo assim, é preciso adotar uma maneira mais minuciosa de realizar a limpeza, sobretudo em regiões aonde o palito não consegue chegar.

6. Perda dos dentes

O uso prolongado de palito de dente pode provocar a perda dentária. Isso acontece de forma gradual e de acordo com uma série de fatores, como a gengiva retraída, associada à proliferação de bactérias e defeitos ósseos. Esses fatores acabam enfraquecendo a raiz dentária e, com isso, levam a pessoa a ter mais facilidade para quebrar ou ter pequenas fraturas nos dentes. Com o passar do tempo, o dente pode não ser mais útil, sendo preciso extraí-lo.