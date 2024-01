10 cuidados importantes com o cachorro na piscina 

No calor, a piscina pode ser uma excelente forma de se refrescar tanto para os tutores quanto para os cachorros, oferecendo também um momento de diversão a ambos. No entanto, é crucial ter consciência de que essa atividade demanda cuidados especiais que visam assegurar a segurança e o bem-estar do animal. Por isso, a seguir, confira algumas dicas para tornar esse momento mais seguro para o seu cão!

1. Supervisão constante

É crucial supervisionar o cachorro enquanto ele estiver na área da piscina. Isso é importante para evitar possíveis acidentes, como afogamentos, garantindo que o animal não entre na água sem supervisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2. Ensine a sair da piscina

Treine seu cachorro para sair da piscina usando rampas ou escadas específicas para cães. Ensinar essa habilidade é fundamental para que ele possa sair da água facilmente quando necessário.