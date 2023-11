Veja como o consumo moderado de vinho pode ser benéfico para a saúde

O vinho é uma bebida muito apreciada pelo sabor e aroma. Com raízes históricas profundas, ele é muito mais do que uma simples bebida alcoólica; é uma experiência sensorial e um acompanhamento perfeito para momentos especiais. Desde suas origens antigas até a produção moderna, ele desempenha um papel significativo na cultura de muitos países.

Mas será que é possível consumir a bebida e manter um estilo de vida saudável? Conforme a nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau, se o consumo for feito com equilíbrio e moderação, sim. “Inclusive, estudos comprovam que compostos antioxidantes presentes no vinho protegem as células do corpo e ajudam na prevenção de várias doenças”, completa.

Benefícios do vinho para o organismo

Renata cita a pesquisa publicada na revista Molecules que mostra que o resveratrol presente no vinho tem importante ação antioxidante no organismo e ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. O levantamento revela ainda que a bebida tem polifenóis, que melhoram os níveis de colesterol no sangue e estão relacionados com a prevenção de diabetes e algumas doenças neurológicas, como Alzheimer, e antocianinas, com ação antioxidante e atuam na prevenção de doenças crônicas.