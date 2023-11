Veja como as fases da Lua vão influenciar o mês de novembro

As fases da Lua determinam algumas crenças populares, como o crescimento do cabelo, e mesmo que alguns não acreditem, exercem influência comprovada em nossas vidas. Para compreender melhor o tema, basta observar as marés, o crescimento das plantações e, até mesmo, a qualidade do seu sono, pois, segundo uma pesquisa realizada pelo Sleep Foundation, o ciclo lunar altera o período de descanso, sendo a Lua cheia a que mais afeta diretamente.

Além disso, as energias de cada período lunar também podem ajudar os nossos projetos de vida, como explica Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro (comunidade online de esoterismo): “Cada fase da Lua pode te ajudar de uma maneira, pois suas energias mudam de acordo com essa troca. Por exemplo, alguns lugares que usam o calendário lunar para saber a melhor época de plantio. Saber qual fase da Lua está se aproximando é muito importante para quem pratica rituais espirituais ou quer começar a praticar, por exemplo”, diz a especialista.

A seguir, Yara Vieira explica como as fases da Lua vão influenciar o mês de novembro. Veja!