Entenda como a síndrome do pânico afeta a vida das pessoas

Apesar de serem confundidas por muitos, a síndrome do pânico e as crises de pânico são caracterizadas de formas diferentes pela medicina . A Dra. Natalie Dias comenta que a primeira é marcada por ataques constantes. Por sua vez, a segunda é qualificada como um evento esporádico.

Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), a síndrome do pânico afeta de 2% a 4% da população global. Por sua vez, uma pesquisa da indústria farmacêutica Pfizer apontou que, em 2020, quase 4% dos brasileiros eram afetados pela doença, sendo que as mulheres representavam 71% dos casos.

A síndrome do pânico, também conhecida como transtorno do pânico, é caracterizada por episódios de ansiedade e medo intenso e repentino. A Dra. Natalie Dias, médica psiquiatra e preceptora de Residência Médica de Psiquiatria da Santa Casa de São Paulo, explica que essas crises súbitas geralmente atingem o pico em minutos e podem ocorrer sem um motivo aparente.

Além de impactar a saúde mental , a síndrome do pânico também pode trazer consequências para a vida pessoal, profissional e acadêmica do indivíduo. A Dra. Renata Coelho explica que isso ocorre porque tal doença pode impedir o convívio social e causar incapacidade funcional, o que levaria a um afastamento das atividades diárias.

Segundo a Dra. Renata Coelho, psicóloga e professora do curso de Psicologia na Universidade Estácio de Sá, de modo geral, é comum que a síndrome do pânico coexista com outras doenças, como depressão, ansiedade generalizada, transtornos psicóticos e distúrbios relacionados ao abuso de drogas ilícitas ou lícitas.

“Além desses sintomas, pessoas com síndrome do pânico também experimentam uma preocupação constante com a possibilidade de ter outro ataque. Isso pode levar a comportamentos de evitação, nos quais elas tentam evitar lugares, situações ou atividades que acreditam que possam desencadear uma nova crise”, complementa a psiquiatra.

Os sintomas da síndrome do pânico podem variar de pessoa para pessoa. Contudo, de acordo com a Dra. Natalie Dias, as crises súbitas incluem pelo menos 4 dos sinais listados abaixo:

Os tratamentos para a síndrome do pânico envolvem abordagens terapêuticas e medicamentosas. A Dra Natalie Dias informa que a terapia deve ser personalizada para atender as necessidades específicas de cada pessoa, levando em consideração a gravidade dos sintomas, fatores causais e preferências individuais.

Por sua vez, os medicamentos podem ser prescritos para controlar os sintomas do transtorno, especialmente em casos de ataques de pânico graves ou frequentes. “A escolha da medicação também depende das necessidades individuais do paciente e deve ser feita somente após a avaliação do psiquiatra”, complementa a especialista.

Benefícios dos tratamentos

Para além do controle dos sintomas, os tratamentos também oferecem outros inúmeros benefícios. A Dra. Renata Coelho detalha que eles podem ajudar o paciente a recuperar a qualidade de vida funcional e relacional, bem como auxiliar no desenvolvimento do controle emocional e no reconhecimento dos estímulos que causam alterações emotivas.

A importância da rede de apoio

Tão importante quanto os tratamentos para uma pessoa que convive com a síndrome do pânico, é a sua rede de apoio. No entanto, esse auxílio deve ser realizado da maneira correta. Para isso, amigos e familiares precisam “entender o que a pessoa está passando e viabilizar momentos prazerosos. É acolher, escutar e prestar atenção”, explicita a psicóloga Michele Silveira.