Algumas pessoas têm um charme pessoal mais aguçado do que outras. Muito além da aparência, o charme está associado à capacidade que um indivíduo tem de atrair olhares e conquistar corações com facilidade, seja pelas palavras doces e persuasivas ou pela facilidade em fazer amizades. É como se alguns indivíduos tivessem um ímã social e emocional que atrai os outros.

Essas pessoas muitas vezes possuem um carisma especial, um brilho nos olhos e uma empatia natural que torna cada interação memorável. Elas geralmente irradiam confiança, são amigáveis e sabem como criar conexões significativas. Na Astrologia, muitos nativos se destacam exatamente por essas características. Conheça quais são os 5 signos mais charmosos do zodíaco!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Touro

Os taurinos são charmosos e sensuais. Buscam prazer nos cinco sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Por isso, são excelentes apreciadores de comida boa, aconchego e do prazer em todas as formas. De acordo com a astróloga Thaís Mariano, por serem regidos por Vênus, a Deusa do Amor, os taurinos também adoram um romance. “São leais e fazem questão de demonstrar a importância das pessoas que importam em suas vidas”, declara.