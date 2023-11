3 receitas econômicas e práticas com filé mignon suíno

Confira, a seguir, 3 receitas com filé mignon suíno para você preparar em casa!

O filé mignon suíno é um dos cortes mais práticos para o preparo de receitas e, devido a sua versatilidade, pode ser incrementado de diversas maneiras. Por ser uma opção econômica, ele também é uma ótima pedida para servir no almoço ou jantar em família, pois rende uma refeição saborosa e completa, tudo isso de forma simples até para quem não tem muita experiência na cozinha.

1 kg de filé mignon suíno em medalhões

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

1/2 xícara de chá de vinho tinto

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de molho de tomate

1 xícara de chá de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Carne

Em um recipiente, coloque os medalhões e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os medalhões, tampe a panela e frite até a carne dourar. Depois, vire a carne para dourar do outro lado. Desligue o fogo e reserve.

Molho

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta. Junte o molho de tomate e o vinho tinto e misture até incorporar. Por último, coloque a água quente e cozinhe até o molho engrossar. Adicione os medalhões e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Iscas de filé suíno com cebola

Ingredientes

1 kg de filé mignon suíno cortado em tiras

mignon suíno cortado em tiras 2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e cortada em rodelas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as tiras de filé mignon e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra e reserve por 10 minutos. Após, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione as tiras de carne e frite até dourar, sem mexer muito. Por último, coloque a cebola e frite até dourar. Desligue o fogo e sirva em seguida.