3 dicas para ajudar no diagnóstico do câncer de próstata

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de próstata é responsável por 28,6% das mortes entre homens diagnosticados com neoplasias malignas. No Brasil, a cada 38 minutos, um homem morre devido a essa doença. Conforme o Dr. Leonardo Marques, urologista e membro da Doctoralia, esse tipo de tumor é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele.

Diante dessas estatísticas alarmantes e com o intuito de conscientizar os homens sobre a importância da detecção precoce do câncer de próstata, o Dr. Leonardo Marques lista três dicas importantes. Confira!

1. Atenção a idade

Homens a partir de 45 anos são elegíveis para os exames de rastreamento. Por isso, se atente e procure um urologista para dar início aos exames e mantenha o acompanhamento frequente até pelo menos os 75 anos.